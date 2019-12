Il transito è consentito a tutte le auto e ai veicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, a doppio senso di circolazione. Solo in corrispondenza di un cantiere il traffico è a senso unico alternato

ASCOLI PICENO – Anas ha riaperto al traffico, per la stagione invernale, la Statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, nel tratto interessato dai lavori post sisma tra gli svincoli di Pescara del Tronto e Forca Canapine, lungo l’itinerario Norcia-Arquata del Tronto. Il transito è consentito a tutte le auto e ai veicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, a doppio senso di circolazione. Solo in corrispondenza di un cantiere il traffico è a senso unico alternato.

All’apertura erano presenti i rappresentanti di ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dipartimento della Protezione Civile, Regioni Marche e Umbria, Prefetture e Province di Ascoli Piceno e Perugia, polizia Stradale, carabinieri, vigili del Fuoco e i sindaci di Arquata del Tronto, Norcia e Cascia.

L’apertura provvisoria, concordata con gli enti coinvolti, consentirà di migliorare il collegamento interregionale tra Norcia e la provincia di Ascoli durante l’inverno, anche in caso di neve o condizioni meteo sfavorevoli, evitando il percorso alternativo.

