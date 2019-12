ASCOLI PICENO – Bianconeri chiamati al riscatto dopo la sconfitta di Pordenone del 22 dicembre.

Mister Paolo Zanetti alla vigilia del delicato match contro il Pisa, torna ad analizzare la sconfitta di Pordenone con la voglia di riscattarsi in casa.

Il match in programma giovedì 26 dicembre alle ore 18 allo stadio “Del Duca” è per la 18esima giornata del campionato di Serie B.

I toscani dopo la sconfitta per 3-1 contro il Cosenza, sono arrabbiati e partitanno la mattina di Natale per le Marche. Il Pisa a quota 23 punti in classifica sarà priva del bomber Marconi, già 10 reti per lui, non ci saranno neanche Masucci eVarnier e gli squalificati Gucher, Birindelli e Marin.

Mister Zanetti:” Situazione infortunati? Andreoni oggi rientra e stiamo valutando la situazione alcuni ragazzi non hanno recuperato, Padoin non si è allenato e Pucino non ci sarà. Da Cruz oggi si è allenato e in generale direi che la squadra sta abbastanza bene ma abbiamo giocato solo 48 ore fa e in linea di massima direi che avremo tutto il resro dei giocatori a disposizione. Sarà una partita difficile contro una squadra ostica ma dobbiamo provare a vincere che significherebbe tornare a pensare in grande. Il nostro campionato continua ci sono tante partite ma dobbiamo dare una grande risposta davanti al nostro pubblico. Dobbiamo anche valutare un turn over viste le partite ravvicinate ora ho idee poco chiare. ”

“La sconfitta di Pordenone? Siamo partiti con dei buoni propositi ma non abbiamo portato a casa niente, mi aspettavo una reazione prima una partita negativa ma non disastrosa, distrazioni difensive e marcature mancate ed è mancato il carattere. Dobbiamo imparare da loro, ho provato a inserire qualcuno più offensivo per recuperare. Caso Ninkovic. Tre giornate per lui, non sono situazioni che ci fanno bene, fuori dal campo è un ragazzo eccezionale ma pagherà con 3 giornate la sua irrequietezza in campo, Chajia il suo sostituto naturale ma anche Brlek può fare quel ruolo. Sulle voci di mercato, non è ancora aperto, non spetta a me abbiamo un bravissimo ds che se ne occuperà mi dispiace per il ragazzo, per la squadra e per la società per lui mi dispiace umanamente. Ho chiesto al Ds il tipo di giocatore che ci serve in base alle caratteristiche. Lo ho sostituito perché lo conosco e so come reagisce avrebbe rischiato l’espulsione.”

Il tecnico dei toscani ha dichiarato di non temere l’Ascoli che,a molta qualità in avanti ma concede qualcosa in difesa, come si può migliorare? :”Si è vero onestamente concediamo delle cose in maniera abbastanza facile, vi facciamo saltare molto facilmente e concediamo molti cross, contrastiamo poco e dobbiamo contrastare molto di più dobbiamo essere più aggressivi e lavorare molto più in maniera corale e soprattutto la disponibilità al sacrificio e la volontà di non prendere gol come col Cittadella dove siamo stati molto attenti. Al di là degli aspetti tattici dobbiamo migliorare le nostre lacune.”

Pisa solo un punto sotto ai bianconeri, sentite la pressione?” Sentiamo la pressione dell partita indipendentemente dall’avversario con una vittoria saremmo stati terzi è normale enfatizzare una vittoria ed è normale abbattersi per una sconfitta le partite in casa per noi sono determinanti. Dobbiamo vincere”

