ASCOLI PICENO – C’è grande soddisfazione da parte del PD Ascolano per l’approvazione in consiglio regionale del bilancio di previsione 2020. “Un bilancio di investimenti e di attenzione ai territori” lo definisce così il segretario Angelo Procaccini. “Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi a partire dalla Vicepresidente Anna Casini perché mai come quest’anno si è data attenzione alle esigenze territoriali.

Il dato politico, e la dimostrazione della bontà del bilancio, è l’astensione del M5S Marchigiano, spesso critico nei confronti del governo regionale, che oggi consolida le basi per un dialogo importante che mette al primo posto i marchigiani” “Tornando al bilancio voglio esprimere soddisfazione per lo stanziamento di 60000 euro per la Quintana di Ascoli Piceno. Si dimostra l’attenzione particolare per la rievocazione storica più importante delle Marche anche per il 2020.

Ed altrettanta attenzione è stata mostrata nei confronti di un’opportunità che si sta creando in questi mesi: ospitare ad Ascoli l’unica prova italiana, delle 12 previste in Europa, del Campionato Europeo della Montagna (CEM) di gara di velocità in salita in programma a fine giugno 2020.” “Molto si sta facendo sul sociale: se da un lato si finanziano tutti i progetti di vita indipendente con oltre 3 milioni di euro nel 2020, dall’altro si è dimostrata dimostra attenzione per tantissime associazioni del settore che hanno presentato progetti sul capoluogo e sul piceno. Non parliamo di cifre esorbitanti, ma sono comunque piccole attenzioni che il consiglio regionale ha dato rispetto a tante esigenze che spesso non possono essere soddisfatte dai comuni”.

