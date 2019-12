Ascoli a quota 24 punti in classifica, contro i 23 dei nerazzurri. Ardemagni parte dalla panchina in avanti si rivede il duo Scamacca-Da Cruz supportati da Brlek al posto dello squalificato Ninkovic.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni (38’s.t. Troiano), Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Piccinocchi (17’s.t. Ardemagni); Brlek; Da Cruz, Scamacca (33’s.t. Gerbo). A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, D’Elia, Scorza, Chajia, Beretta, Rosseti . Allenatore: Zanetti

PISA (3-5-1-1): Gori; Ingrosso (24’s.t. Moscardelli), Aya, Benedetti; Lisi. Verna, De Vitis, Pinato (22’s.t. Siega), Liotti (32’s.t. Di Quinzio); Minesso; Fabbro. A disposizione: D’Egidio, Perilli, Belli, Fischer, Giani, Masucci Allenatore: D’Angelo

ARBITRO: Rapuano di Rimini

RETI:- 21′ s.t. Cavion

AMMONITI: Piccinocchi, Gerbo (A.), De Vitis, Siega, Aya (P.)

NOTE: 326 tifosi ospiti. 4′ recupero primo tempo, 5′ recupero secondo tempo

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

50′ termina il match, tre punti d’oro per i bianconeri! Ascoli batte Pisa 1 a 0

49′ Gerbo si invola sulla fascia e serve Brlek in area, palla impattata male a porta vuota che termina sopra la traversa

48′ Gerbo serve Da Cruz in area, tiro deviato in corner ma l’arbitro assegna la rimessa dal fondo

44′ Da Cruz solo in contropiede calcia debolmente para Gori respingendo corto in area

29′ ammonito Siega per fallo su Andreoni, punizione dal lato destro dell’area, batte Petrucci, di testa Scamacca sfiora il raddoppio

25′ Petrucci dal limite con un tiro a giro fa tremare Gori, palla di poco sopra la traversa

21′ GOL ASCOLI. Cavion infila in rete con una girata al volo impattando un bel cross dalla destra. Gran gol che porta in vantaggio il Picchio

18′ Ardemagni subentra a Piccinocchi

14′ punizione per il Pisa dal limite dell’area, batte Liotti palla che sfiora la traversa

9′ cross di Da Cruz, colpo di testa debole di Scamacca para Gori

6′ De Vitis ammonito per fallo sulla trequarti, punizione per l’Ascoli. Batte Brlek, palla ribattutta, tiro di Petruccida fuori area, palla sul fondo

0′ inizio del secondo tempo

PRIMO TEMPO

49′ termina il primo tempo dopo 4 minuti di recupero

45′ Brelek ci prova dal limite, rasoterra debole para Gori

43′ Piccinocchi ammonito per fallo su Fabbro, punizione per il Pisa sulla trequarti

42′ gol di Piccinocchi che solo verso il portiere infila sotto la traversa, l’arbitro annulla per offside

30′ Brlek rimane a terra dopo uno scontro aereo in area pisana, entrano i sanitari

27′ Cavion si libera sulla sinistra e crossa per la testa di Da Cruz, colpo di testa che termina sul fondo

23′ Brosco riceve una tacchettata in volto da Fabbro, nessun problema per il difensor e si riprende subito il gioco

20′ gran tiro di Brlek dalla distanza,palla di poco a lato

19′ Cavion di tacco per Petrucci in area, cross e respinta aerea del difensore

12′ Cavion rientra dalla sinsitra e prova un rasoterra di destro in area, para Gori

8′ Il Pisa si fa vedere in avanti e conquista un calcio di punizione dal limite destro dell’area ascolana. Palla direttamente in porta para Leali in tuffo

3′ Pisa pericoloso in area, palla respinta dalla difesa

1′ Andreoni conquista una punixione dal limite destro dell’area del Pisa, batte Brlek palla in area respinta dalla difesa

0′- inizio del match