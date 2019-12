Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi

ASCOLI PICENO – Scontro il 28 dicembre nel Piceno.

Sulla strada che collega Ascoli a Venagrande incidente stradale fra auto e furgone per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Cinque le persone coinvolte e rimaste ferite, soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

In ausilio anche i Vigili del Fuoco. I feriti sono stati portati in ospedale per le cure mediche.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.