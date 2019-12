FOTOGALLERY. Immagini di una bella giornata in onore di una persona speciale per la città delle Cento Torri e non solo

ASCOLI PICENO – A poco tempo dalla scomparsa dello storico fotografo dell’Ascoli Calcio Edo Fanini, i familiari e amici hanno voluto organizzare in suo onore un quadrangolare di calcio a 5.

Il 1° Memorial per Edo Fanini si è svolto sabato 28 dicembre a partire dalle ore 16 presso il palazzetto Monterocco, al Pala Galosi a partire dalle ore 16 si sono riuniti amici, parenti e colleghi per ricordarlo tutti insieme. Un quadrangolare di calcio con Amici84, Amici del Calcetto, Vecchie glorie Ascoli e Vecchie glorie Sambenedettese, tutte in campo per ricordare Edo. Pirma dell’inizio il saluto commosso di Stefano Romani e del parroco.

Un pomeriggio di sport nel ricordo del fotografo che da sempre ha raccontato lo sport con la sua macchina fotografica e proprio con lo sport che da sempre ha seguito è stato ricordato. Per la cronaca la squadra vincitrice è stata quella dell Vecchie Glorie Ascoli con Silva, Cacciatori, Scaramucci, Aloisi e altri ancora e qualche collega giornalista che nella finale hanno battuto per 2 reti a 0 le Vecchie Glorie della Sambenedettese.

Al termine l’assessore allo sport, Nico Stallone ha consegnato una targa ricordo a tutte le squadre partecipanti, ringraziando la famiglia e chi ha voluto ed è riuscito ad organizzare una manifestazione così bella nel ricordo di Edo.

FOTO GALLERY DI STEFANO ROMANI

