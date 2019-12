Il sindaco ricorda le opere realizzate in questo anno e i nuovi propositi per l’anno nuovo

ASCOLI PICENO – A fine anno si tirano le somme. Anche ad Ascoli si è svolta la conferenza stampa sul 2019 insieme a tutta la squadra della giunta comunale guidata da sei mesi da Marco Fioravanti.

“In questi primi mesi abbiamo già ottenuto risultati: dall’apertura del parcheggio di San Pietro in Castello alla misura del Reddito di Civiltà, dall’inaugurazione del Polo di Solidarietà all’istituzione della figura del Garante dei Diritti per Infanzia e Adolescenza” afferma il sindaco Marco Fioravanti.

“E poi ancora la nuova area pedonale a Monticelli, il Comitato di Innovazione Strategica, l’implementazione della Raccolta Differenziata e della Videosorveglianza, lo sblocco del Piano ex Centro Direzionale a Porta Maggiore e la restituzione di un edificio sismicamente adeguato alla scuola Media Luciani di Via Napoli” continua il primo cittadino.

“Senza dimenticare i contribuiti per l’acquisto dei dispositivi anti-abbandono, la riapertura dell’ostello della gioventù per dare riparo ai senza tetto e la cerimonia di presentazione del Calendario di Serie B per la prima volta ad Ascoli” ha dichiarato Fioravanti.

“Tanto abbiamo già fatto, per tanti altri progetti abbiamo invece gettato le basi per il 2020: dalla rimodulazione delle tariffe dei parcheggi in centro storico alla riprogettazione del funzionamento dei varchi elettronici, dalle attività per la realizzazione del maxi ponte di Monticelli alle operazioni per la demolizione della curva Sud dello stadio Del Duca. Poi la fibra ottica in città, l’affidamento dei lavori per la riqualificazione di Piazza Sant’Agostino e Corso Trento e Trieste, la lotta al degrado, i progetti di smart city, l’università, il campo Squarcia e le tante tematiche culturali – promette Fioravanti – Guardando ancora oltre arriverà un nuovo parco avventura a Colle San Marco, il parco fluviale per la valorizzazione del fiume Tronto e del Castellano, gli interventi finanziati dagli ITI e tanto tanto altro ancora”.

“Sono orgoglioso del nostro nuovo modo di fare politica – conclude Fioravanti – Siamo aperti a tutti i cittadini, ascoltando le esigenze che arrivano da ciascuno di loro”.

