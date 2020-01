Liberamente tratto da “Il piccolo principe” lo spettacolo prova a mettere in scena in chiave ironica i comuni difetti che spesso compaiono nell’età adulta

APPIGNANO DEL TRONTO – Appuntamento culturale nel Piceno.

Sabato 4 gennaio alle ore 21, presso il teatro Sale di Appignano del Tronto andrà in scena “Rosa Libera Tutti”, uno spettacolo del Laboratorio Minimo Teatro rivolto a bambini ragazzi e adulti, l’ingresso è gratuito.

Rosa libera e’ un richiamo al gioco per eccellenza. Il nascondino.

Perché in fondo qualcuno che si nasconde… è qualcuno da trovare. E la ricerca di qualcosa è sempre uno stimolo importante per aprire la mente, tirare fuori l’ingegno e l’immaginazione.

Liberamente tratto da “Il piccolo principe” lo spettacolo prova a mettere in scena in chiave ironica i comuni difetti che spesso compaiono Nell’età adulta, attraverso una serie di personaggi bizzarri che Camilla, la protagonista, incontrerà nel suo viaggio misto tra realtà ed immaginazione.

In un tempo in cui è possibile ricreare qualsiasi ambientazione con un “mouse” il Laboratorio minimo teatro ha cercato di mixare una giusta tecnologia ad un allestimento scenico Semplice ed essenziale lasciando l’osservatore libero di proiettarsi oltre l’evidente.

Frutto di un lavoro laboratoriale si è cercato di proporre uno spettacolo godibile in egual modo sia ai più piccoli che agli adulti.

Soprattutto per ricordare a quest’ultimi che tutti i grandi sono stati bambini ma che pochi di loro se lo ricordano.

