ASCOLI PICENO – Si comunica che da martedì 7 gennaio fino a martedì 14 gennaio, salvo termine anticipato per conclusione delle opere, è interdetto l’accesso veicolare sul Ponte Romano da Via Rigantè, per consentire alla ditta incaricata dal Ciip Vettore Spa l’esecuzione di opere sulla condotta idrica.

Qualora fosse strettamente necessario alle lavorazioni è consentito alla ditta di interdire completamente la viabilità sul Ponte Romano. Verrà collocata idonea segnaletica di preavviso. Le variazioni alla viabilità saranno attuate dopo le otto e trenta.

