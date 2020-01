APPIGNANO DEL TRONTO – Durante le vacanze di Natale sono stati eseguiti presso la scuola dell’infanzia di Appignano del Tronto i lavori di riqualificazione funzionale ed estetica alle aule.

È stato presentato un progetto all’avviso pubblico per il “programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età annualità 2018” in seguito a ciò, sono arrivati i finanziamenti per il rifacimento della pavimentazione di due aule che necessitavano di manutenzione straordinaria. L’importo di progetto di circa 10.500 euro finanziato all’80% dalla Regione Marche e al 20% con fondi di bilancio del Comune è stato utilizzato per la posa in opera della nuova pavimentazione in paquet, che meglio si adatta alle esigenze di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, ed inoltre si è provveduto a sistemare l’impianto di riscaldamento e la sua posa sottotraccia.

L’amministrazione comunale negli anni è sempre stata attenta alle necessità dei più piccoli e della scuola, “Ogni anno – ricorda il Comune di Appignano – facciamo investimenti per migliorarne l’assetto funzionale, in base alle esigenze dei vari ordini scolastici; questo perché riteniamo fondamentale l’istruzione e ciò deve avvenire in luoghi, sicuri ed accoglienti”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.