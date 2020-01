ASCOLI PICENO – Si avvicina l’Epifania nella città delle Cento Torri.

Questa mattina nella Sala Massy presso Palazzo dei Capitani ad Ascoli è stata presentata la conferenza stampa “Scendono le Befane”.

L’evento giunto ormai alla 14 edizione, si terrà come consuetudine il 6 gennaio in Piazza del Popolo a partire dalle ore 11.30 con l’animazione di Alex Morganti per poi proseguire con la discesa delle befane alle ore 12.

Saranno oltre quindici le befane, anche quest’anno impersonate dagli speleologi del Gruppo Grotte Piceno coordinate da Rossella Peci, che si caleranno dal Palazzo dei Capitani e distribuiranno migliaia di calzette con dolciumi offerte dal Conad di Via Erasmo Mari

Alla conferenza erano presenti il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, l’assessore agli eventi Monia Vallesi, l’assessore alla pubblica istruzione Monica Acciarri, Simbiosi Marketing ideatrice della manifestazione, l’Associazione Cuore Azzurro, Rossella Peci e Roberto Panfini del Conad di Via Erasmo Mari.

