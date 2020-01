Contatto dopo uno scontro fortuito di gioco dove il portiere ascolano è svenuto. L’estremo difensore è stato poi portato in ospedale per le cure mediche e il tutto si è placato

ASCOLI PICENO – Tensione nel pomeriggio del 5 gennaio in un campo di provincia.

A Loreto, in Promozione, zuffa fra tifosi della squadra locale e dell’Atletico Ascoli dopo uno scontro fortuito avvenuto a pochi minuti dalla fine del match e che ha causato lo svenimento del portiere ascolano, subito soccorso dal personale del 118.

L’ambulanza, allertata per precauzione, non riusciva ad entrare in campo ed è stato aperto un cancello dove però è avvenuto il contatto fra i supporter.

Il tutto dovuto all’agitazione per quello che stava avvenendo in campo. Tutto si è placato dopo il trasferimento al Torrette di Ancona del portiere ascolano per le cure mediche.

