FOLIGNANO – Buone notizie per il trasporto pubblico a Folignano. Ad annunciarlo il sindaco Matteo Terrani.

In particolare, spiega il primo cittadino, è stata “superata la disparità di tariffe fra le varie frazioni di Folignano. Era un impegno assunto in campagna elettorale e lo abbiamo mantenuto. Abbiamo raggiunto l’intesa con la Start che consentirà a tutti i folignanesi di usufruire dello stesso piano tariffario per il trasporto pubblico.

La disparità di trattamento fra le altre frazioni e Villa Pigna era dovuta al fatto che quest’ultima veniva considerata dalla Start tratta urbana di Ascoli Piceno a differenza del resto del territorio dove vigeva la tariffa extraurbana (come avviene per gli altri comuni piceni). Per molti cittadini questo ha comportato per anni la spiacevole situazione di dover fare biglietti e abbonamenti senza la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le tratte urbane: oltre al prezzo maggiorato infatti non era previsto alcuno sconto per gli studenti e per le famiglie. Inoltre per salire su qualsiasi altro mezzo urbano era necessario fare un nuovo biglietto.

Dopo un dialogo iniziato nei mesi scorsi fra amministrazione comunale e Start, è stato finalmente raggiunto un accordo che consentirà fin da subito di usufruire in tutto il territorio folignanese delle tariffe urbane per biglietti e abbonamenti.

Qualche esempio fra vecchia e nuova tariffa:

Biglietto: da euro 1,80 a euro 1,25

Abbonamento mensile: da euro 43,20 a euro 34 (per studenti euro 32,00)

Abbonamento annuale: da euro 432 a euro 340

Abbonamento annuale studenti: da euro 302,40 a euro 224

Coloro che hanno già effettuato un abbonamento annuale con le vecchie tariffe potranno chiedere il rimborso alla Start per la parte eccedente relativa all’anno 2020, il Comune di Folignano si farà carico dei costi.

I cittadini di Piane di Morro avranno la possibilità di scegliere se rimanere con l’attuale tratta extraurbana che gode già di un’agevolazione tariffaria oppure optare per la nuova tratta che consentirà di salire con lo stesso biglietto su tutte le linee urbane.

Per ulteriori informazioni e richieste di rimborso per gli abbonamenti già effettuati è possibile contattare il Servizio Clienti della Start ai seguenti numeri: 0736235505 – 0736255541 – 0736390742

