SPINETOLI – Continuano a Spinetoli gli interventi per offrire ai bambini ambienti scolastici più sicuri e moderni.

Dopo aver messo in sicurezza la scuola dell’infanzia Voltattorni di Pagliare, nella mattinata del 7 gennaio è stata inaugurata la scuola dell’Infanzia di Spinetoli, dopo che è stata sottoposta a lavori di efficientamento energetico. Sono stati cambiati termosifoni e caldaia, predisposto un cappotto termico e rifatto il cornicione e si è proceduto alla tinteggiatura interna e esterna.

L’Amministrazione ringrazia i genitori, per i 40 giorni in cui le classi sono state spostata all’Oratorio e ha mantenuto la promessa di riaprire il plesso per il 7 gennaio. Presenti all’inaugurazione il preside Enrico Piasini e Don Joseph, il quale ha ribadito come per far crescere una comunità, bisogna partire dai bambini.

