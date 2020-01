ASCOLI PICENO – I cittadini del Comune di Ascoli Piceno potranno ritirare la fornitura gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata per l’anno 2020 presso il Centro di Distribuzione di Via Copernico, 24.

Dal 2 al 31 gennaio 2020 (il servizio di consegna sarà sospeso nei giorni festivi). Si raccomanda ai cittadini di provvedere al ritiro della fornitura entro i tempi indicati per la distribuzione

Per il ritiro della fornitura gratuita è necessario presentare l’ultima bolletta della tassa rifiuti.

Dal lunedì al venerdì 9/13 – 15/18. Sabato 9/13. Per informazioni: numero verde 800.200.804

info@ecoinnovasrl.it

Avviso importante: gli operatori della Ecoinnova non sono autorizzati ad entrare all’ffereinterno delle abitazioni. Diffidate di chiunque abbia intenzione di farlo.

