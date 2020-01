Complessivamente le ore spese sui nostri due giornali on line sono state 186 mila, equivalenti a 7.772 giorni o, se preferite, 21 anni e 2 mesi

Un sentito ringraziamento a tutti i lettori e sostenitori di Piceno Oggi e Riviera Oggi per i risultati, certificati da Google Analytics, che ci hanno consentito, nel corso del 2019, di raggiungere dei livelli da record per il nostro giornale. Grazie anche ad una sempre maggiore affermazione di Piceno Oggi, che si occupa principalmente di Ascoli e dell’entroterra piceno, ma sempre con notevoli risultati anche per Riviera Oggi, che gravita su San Benedetto e sulla costa picena e abruzzese.

Nel corso del 2019 le pagine lette (il vero dato sulla diffusione del giornale) sono state 13.694.006, con un incremento dell’8,26% per Riviera Oggi e di ben il 35,86% per Piceno Oggi.

Nel corso del 2019 abbiamo trasformato sempre di più e in maniera definitiva il nostro giornale in un contenitore multimediale con notevole produzione di video, siano essi interviste, dirette, trasmissioni, rubriche e approfondimenti. Uno sforzo ripagato dall’altro metro di giudizio, ovvero il tempo trascorso on line sulle nostre pagine.

E se Riviera Oggi ha registrato un incremento del 19,5% rispetto al 2018, Piceno Oggi ha aumentato il tempo di lettura e visione del 69,5%!

Complessivamente le ore spese sui nostri due giornali on line sono state 186 mila, equivalenti a 7.772 giorni o, se preferite, 21 anni e 2 mesi.

GRAZIE!

