ASCOLI PICENO – Incidente nella serata dell’8 gennaio nell’entroterra.

Ad Ascoli, sulla strada per Giustimana, auto fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

A bordo un 82enne rimasto ferito e soccorso dal personale sanitario del 118.

È stato portato in ospedale per le cure mediche.

