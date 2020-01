Gli uffici della Cna di Ascoli (viale Indipendenza 42, 0736.42176) e San Benedetto del Tronto (via Nazario Sauro 162, 0735.658948) sono a disposizione di tutti gli interessati per informazioni e per le pratiche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anno nuovo e comunicazioni utili per i cittadini sul sociale.

E’ possibile richiedere l’Isee 2020 per confermare il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito come il bonus bebè o il reddito di cittafinanza e la pensione di cittadinanza.

La mensilità di gennaio delle prestazioni verrà erogata anche in caso di non presentazione del nuovo Isee. Per ricevere quelle da febbraio in poi l’Isee va richiesto entro il 31 gennaio 2020. In caso di ritardo le prestazioni verranno sospese per riprendere all’invio del nuovo Isee 2020.

Gli uffici della Cna di Ascoli (viale Indipendenza 42, 0736.42176) e San Benedetto del Tronto (via Nazario Sauro 162, 0735.658948) sono a disposizione di tutti gli interessati per informazioni e per le pratiche.

