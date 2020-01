Da domani sosterrà il primo allenamento agli ordini di Mister Zanetti, non ha ancora esordito in Bundesliga ma si è fatto apprezzare nella seconda serie tedesca la Regionalliga Nordost

ASCOLI PICENO – Al via le prime operazioni di mercato invernale per i bianconeri.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito temporaneamente fino al prossimo 30 giugno dall’Hertha Berlino le prestazioni sportive di Maurice Dominick Covic, esterno destro nato il 17 aprile 1998 a Berlino.

Da domani sosterrà il primo allenamento agli ordini di Mister Zanetti, non ha ancora esordito in Bundesliga ma si è fatto apprezzare nella seconda serie tedesca la Regionalliga Nordost con la seconda squadra. Si è allenato in prima squadra agli ordini di Klinsmann, il suo contratto con la squadra tedesca è in scadenza il 30 giugno 2020.

