ASCOLI PICENO – Incidente al bivio tra Monticelli e Brecciarolo, sulla Salaria circa alle ore 1.30 di notte un’automobile, una punto grigio chiara, ha preso fuoco.

Aggiornamento in corso sul posto, nessun ferito non è intervenuto il 118 ma solo i vigili del fuoco a sedare l’incendio che ci riferiscono che la dinamica è ancora da definire. I carabinieri intervenuti ci riferiscono che l’auto è finita fuori strada da sola e non ci sono feriti.

