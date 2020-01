Per l’artista ascolano un nuovo importante capitolo strumentale

ASCOLI PICENO – Talenti del Piceno alla ribalta musicale.

Parliamo dell’ascolano Dario “Dardust” Faini. Produttore, compositore e un pianista che si muove da sempre in maniera fluida tra sonorità classiche e l’elettronica più spinta.

Il 17 gennaio esce il suo nuovo ultimo album “S.A.D. Storm and Drugs” per Sony Music Masterworks e Artist First.

Chiude la trilogia iniziata nel 2014 con “7” e continuata nel 2016 con “Birth”. Il titolo del nuovo lavoro è una rivisitazione corretta dello Sturm und Drang tedesco del Settecento.

