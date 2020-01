Prime uscite in casa Picchio

ASCOLI PICENO – Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata il 14 gennaio.

Il terzino Salvatore D’Elia lascia l’Ascoli Calcio e si trasferisce a titolo definitivo al Frosinone.

D’Elia saluta l’Ascoli dopo una stagione e mezza con all’attivo 34 presenze in Campionato e due in Coppa Italia.

Si riapre anche la pista che vedrebbe il bomber, per ora bianconero, Ardemagni sbarcare in gialloblù in uno scambio con Trotta.

