Il terremoto del 2016 vero spartiacque per i flussi dei visitatori: rispetto al 2015 quasi 100 mila presenze in meno, nel 2019 sono state appena 78 mila

ASCOLI PICENO – Nessun segno di inversione per il turismo ascolano nel 2019. Sulla base dei dati dell’Osservatorio Regionale del Turismo, il 2019 si chiude ancora con un segno negativo, come avviene ormai da anni. Inutile ribadire che la tendenza all’aumento delle presenze turistiche, notevole e progressiva fino al 2015 quando si toccarono le 174.833 presenze, poi rapidamente contratta nelle stagioni seguenti.

Eppure, se qualcuno sperava che il 2019 avesse invertito la tendenza iniziata con il tragico terremoto dell’agosto 2016, i dati ufficiali invece indicano l’esatto contrario. Se ci sono segnali positivi da parte degli esercizi alberghieri, che aumentano di oltre il 10% le presenze (si nota un aumento della durata dei pernottamenti comunque inferiore, in media, alle 2 notti), si contraggono invece arrivi e presenze per gli esercizi complementari di ben il 24,79% (pernottamenti medi di poco più di 3 giorni).

Il dato complessivo vede le presenze ridursi dalle 85.174 del 2018 alle 78.574 del 2019 (-7,75%), ben più degli arrivi (-1,27%).

Il problema è che confrontando i dati con quelli precedenti, appare notevole la contrazione dei flussi turistici per Ascoli (N.B. Il grafico dell’articolo che segue presentava i dati del 2017 e del 2018 fino al mese di ottobre e non dicembre come i dati della precedente tabella).

Nei prossimi giorni aggiorneremo dettagliatamente la serie storica. Per fare un confronto, le presenze ad Ascoli valgono circa il 10% di quelle registrate nello stesso periodo a San Benedetto:

STRANIERI Sono 18.394 le presenze di turisti stranieri ad Ascoli per il 2019, circa il 27,5% del totale, con una incidenza maggiore negli hotel (32,4%).

