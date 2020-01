ASCOLI PICENO – “Il Comune di Ascoli, consapevole dell’importanza di una corretta compilazione dei nuovi moduli Cas e, soprattutto, al fine di agevolare i cittadini nella presentazione delle istanze, ha deciso di organizzare logisticamente il servizio terremoto in modo da garantire una postazione in un luogo centrale come Piazza Arringo presso l’Ufficio Urp”. Così, in una nota, dall’Arengo.

Presso ufficio U.R.P. saranno a disposizione nei seguenti giorni ed orari dipendenti comunali dell’ufficio terremoto che potranno dare ulteriori informazioni ed ausilio nella compilazione dei moduli di domanda:

martedì dalle ore 10 alle ore 12; giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17 (in via eccezionale, solo per la settimana dal 13 al 19 gennaio, l’orario del giovedì è dalle ore 10 alle ore 12); venerdì dalle ore 10 alle ore 12;

