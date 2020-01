L’ex sindaco di Ascoli fa il punto sulla situazione del capoluogo piceno. I dati ufficiali da noi pubblicati, però, non sono rosei: nel 2019 -7,7% e decine di migliaia di presenze in meno rispetto al 2015

Riportiamo il commento dell’ex sindaco di Ascoli Guido Castelli in merito ai flussi turistici ad Ascoli. Al di là delle sue considerazioni e delle giuste precisazioni sui metodi di analisi della Regione Marche, l’articolo da noi oggi pubblicato in merito ai dati definitivi (pur con qualche possibile variazione) riguardo ad Ascoli rileva come la situazione di crisi determinata dal terremoto del 2016 sia lungi dall’essere recuperata, anzi si registrano ulteriori riduzioni.

ASCOLI PICENO – “Dopo la pubblicazione da parte della Regione Marche dei dati sulla presenze turistiche nei comuni delle Marche abbiamo assistito all’esplosione di commenti e interpretazioni (spesso strampalate) da parte di molti opinionisti. Nella nostra città, in particolare, il tema su cui tutti si sono cimentati è stato, inevitabilmente, quello relativo al cosiddetto ultimo posto di Ascoli rispetto agli capoluoghi della regione”.

Così l’ex sindaco di Ascoli, Guido Castelli, sui dati del turismo che riguardano la città delle Cento Torri.

L’esponente di Fratelli d’Italia aggiunge: “Alcuni interpreti si sarebbero risparmiati analisi superficiali quanto ingenerose verso la nostra città – dichiara Castelli – Fatta questa doverosa premessa, provo a spiegare perché i dati regionali sono fuorvianti per coloro che vogliono svolgere una valutazione comparata delle tendenze turistiche dei comuni marchigiani. Innanzitutto non è possibile fare un raffronto serio tra comuni dell’entroterra e i comuni con litorale. Tutti i comuni rivieraschi, compresi i capoluoghi di provincia Pesaro, Ancona e la stessa Fermo (con il suo lido) registrano arrivi e presenze oggettivamente amplificati dai vacanzieri del mare. Ascoli, salvo annettere Porto d’Ascoli, non potrà neppure immaginare di avvicinarsi a quelle performances”.

“E Macerata? – afferma l’ex sindaco del capoluogo – qualcuno potrebbe dire ‘Perché surclassa Ascoli con le sue 221 mila presenze nonostante non abbia il mare?’. Enigma molto semplice da svelare. Il dato di Macerata, come del resto quello di Camerino, Ancona e Urbino, è falsato dalle presenze di universitari, categoria che la Regione impropriamente assimila dal punto di vista statistico ai turisti. La prova di ciò è facilmente rintracciabile proprio nelle classificazioni regionali in relazione ai cosiddetti ‘alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale’. Sono gli ‘affittacamere’ tanto noti agli studenti universitari. Nel 2018, i posti letto corrispondenti a queste presenze ( he con il turismo non ci azzeccano niente) sono: 1599 ad Urbino, 844 a Camerino, 603 a Macerata e appena 54 ad Ascoli. Il gap negativo, in termini anche di decine di migliaia di unità di studenti/turisti, a carico di Ascoli rispetto a Macerata nasce da qui. Non da altro”.

Guido Castelli prosegue nella sua disamina: “L’elenco dei fattori di distorsione delle statistiche regionali in tema di turismo è molto lungo. Potrei ricordare che negli anni sono stati conteggiati come turisti anche i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza, oppure che comuni, come Colli del Tronto, pur privi di apprezzabili flussi turistici, hanno performances straordinarie solo perché insistono nel loro territorio strutture ricettive di grande rilievo (Il Casale e Villa Picena) – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – Insomma, a chi è davvero interessato ad una disamina seria sulle tendenze turistiche nella nostra Città consiglio di non affidarsi acriticamente ai dati del portale regionale. Gli strumenti ci sono ma richiedono studio e capacità analitiche. Molti dati sono in possesso del comune e documentano una realtà molto diversa da quella che emerge dal portale. Negli ultimi dieci anni il turismo in città è cresciuto e anche parecchio. Lo dicono in numeri”.

L’ex sindaco di Ascoli conclude: “Basti pensare al numero dei bed and breakfast. Erano 19 nel 2009, sono 102 agli inizi del 2020. Lo stesso dicasi per i posti letto che sfiorano le 1.500 unità. Insomma molto è stato fatto e moltissimo resta da fare. Mettiamoci a lavoro partendo dalla realtà. Quella vera però”.

