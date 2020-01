Sul posto 118 e carabinieri per soccorsi e rilievi

SPINETOLI – I sanitari sono dovuti intervenire nel tardo pomeriggio del 15 gennaio nell’entroterra Piceno.

Incidente stradale a Pagliare del Tronto vicino alla rotatoria che dalla Salaria conduce al centro abitato.

Ferita una persona, investita per cause in fase di accertamento da un veicolo.

Sul posto 118 e carabinieri per soccorsi e rilievi.

