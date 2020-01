ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio ha acquisito dal Brescia fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto Leonardo Morosini. Indosserà la maglia numero 38.

Morosini classe 1995, ha militato per sei stagioni con la maglia del Brescia, 5 in Serie B e la prima parte di quest’anno in Serie A (3 presenze). In massima serie ha vestito anche la maglia del Genoa nella stagione 2016/17. Morosini è un trequartista o seconda punta e, all’occorrenza, è stato impiegato anche da esterno d’attacco.

Il suo ruolo ideale è trequartista: ottimo controllo di palla, abile tecnicamente e particolarmente bravo negli inserimenti in totale tra serie A e B ha totalizzato 21 reti. Dal 2015 al 2016, ha fatto parte della Nazionale Under-20. Nel giugno 2015 viene convocato da Massimo Piscedda alle Universiadi vinte dagli azzurri 3-0 in finale contro i padroni di casa coreani.

Nell’agosto 2016 viene convocato per la prima volta nella Nazionale Under-21, dal Ct Gigi Di Biagio per un’amichevole contro l’Albania dove debutta ufficialmente l’11 ottobre seguente nella sfida valida alla qualificazione agli Europei Under-21 2017.

