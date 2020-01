ASCOLI PICENO – Appuntamenti sociali, nel capoluogo, nei prossimi giorni.

Questa mattina, 16 gennaio, nella Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, degli assessore Acciarri Monica, Vallesi Monia, Silvestri Giovanni, membri dell’associazione ”Il Portico di Padre Brown” Piccioni Alessia, Flaiani Federica e Don Francesco Mancani, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma per la Giornata della memoria, in collaborazione con l’associazione “Il Portico di Padre Brown”.

Il 27 gennaio ricorrerà il 75° anniversario della liberazione del Campo di Concentramento di Auschwitz avvenuta nel 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa.

L’associazione ideata dalla giornalista Pina Traini in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha messo in campo una serie di eventi che inizieranno lunedì 20 gennaio 2020 per concludersi martedì 28 gennaio. Protagonisti dei tanti eventi in programma saranno anche i ragazzi delle scuole medie e superiore di Ascoli Piceno.

