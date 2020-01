Per i soccorsi e i rilievi. In ausilio anche i pompieri

ASCOLI PICENO – Scontro nella serata del 17 gennaio.

Incidente stradale sull’Ascoli-Mare tra Porta Cartara e Marino del Tronto.

Sul posto 118 e Polizia Stradale per soccorsi alle persone rimaste coinvolte e per i rilievi. In ausilio i pompieri.

Strada chiusa per oltre un’ora, riaperta poco dopo le 23.

