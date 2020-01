ASCOLI PICENO – Un incontro organizzato da Fratelli d’Italia sul tema della droga e della tossicodipendenza. Sarà organizzato venerdì prossimo, 24 gennaio, nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani e in quell’occasione verrò presentato il manifesto nazionale per la lotta alla droga alla presenza dell’onorevole Maria Teresa Bellucci e di tutto il coordinamento regionale e provinciale del Partito.

“La lotta alla droga e ad ogni forma di dipendenza patologica è da sempre una priorità di Fratelli d’Italia che si batte con determinazione per una vita libera dalle droghe senza se e senza ma. In ragione di ciò, e dei drammatici dati che vedono l’Italia al terzo posto in Europa per uso di cannabis e al quarto per uso di cocaina, il Dipartimento Dipendenze e Terzo Settore, di cui è Responsabile l’onorevole Maria Teresa Bellucci, unitamente al Responsabile della Comunicazione, onorevole Mauro Rotelli, hanno predisposto la campagna nazionale denominata “Liberi dalla droga. Mai Schiavi“.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.