MONTEPRANDONE – Oggi, 20 gennaio, la Giornata della Polizia Locale, istituita dalla Regione Marche, è stata celebrata questa mattina al teatro Ventidio Basso di Ascoli, alla presenza della vicepresidente Anna Casini, dell’assessore Fabrizio Cesetti, di Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno e della Comandante Patrizia Celani.

Per la vicepresidente Anna Casini: “L’integrazione e il coordinamento tra Forze di polizia esistono, occorre solo rafforzarli maggiormente anche a livello territoriale in un momento come questo dove a causa delle scarse risorse dei Comuni è necessario unire sinergicamente le forze disponibili”.

Per l’assessore Fabrizio Cesetti: “La Regione Marche ha assunto, e sta assumendo, per la promozione della sicurezza integrata, iniziative volte ad implementare la cooperazione istituzionale sui temi della sicurezza ed il coordinamento delle forze di polizia anche attraverso forme di collaborazione con il Ministero dell’Interno e con le Prefetture”. Il primo cittadino Marco Fioravanti: “Grazie al Comandante Patrizia Celani, alle donne e gli uomini della Polizia Locale di Ascoli e a tutti gli agenti della nostra regione per lo straordinario lavoro svolto ogni giorno”.

