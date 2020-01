Sul posto 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi

ASCOLI PICENO – Sinistro nella giornata del 20 gennaio.

Incidente stradale sull’Ascoli-Mare tra Porta Cartara e Marino del Tronto direzione est.

Un’auto è finita contro il guard rail per cause in fase di accertamento.

Rilievi affidati alla Polizia Stradale, sul posto ik 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

