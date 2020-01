ASCOLI PICENO- Intervento di sostegno a persone e famiglie per il superamento delle situazioni di disagio economico e sociale ad Ascoli.

Si rende noto che sono aperti i termini per l’ accesso ai contributi riservati ai cittadini italiani o comunitari o extracomunitari in possesso della carta di soggiorno/ permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, anagraficamente residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale XXII per i seguenti interventi di sostegno a persone e famiglie per il superamento delle situazioni di disagio economico e sociale, individuati dalla Regione Marche:

Azioni a favore delle madri e dei padri in difficoltà;

Azioni a favore delle famiglie numerose e in difficoltà economica per il trasporto scolastico;

Azioni a sostegno della maternità e dell’infanzia.

La domanda, redatte su apposito modello disponibile sul sito dell’Arengo, dovranno essere presentate entro e non oltre il 6 marzo 2020, al Comune di Ascoli, pena l’esclusione.