118 e Polizia Municipale sul posto per rilievi e soccorsi

ASCOLI PICENO – Sanitari in azione nella mattinata del 21 gennaio nel capoluogo.

Incidente stradale ad Ascoli Piceno, in via Mari: anziano di 83 anni colpito da un’auto mentre faceva manovra secondo le prime indiscrezioni. Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi.

L’uomo è stato portato in ospedale per ulteriori cure mediche e accertamenti.

