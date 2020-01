MALTIGNANO – Comunicazione di servizio nel Piceno.

Dal Comune di Maltignano è stata diramata un’ordinanza: divieto di transito in via delle Vigne dalle 9 del 23 gennaio per lavori di manutenzione stradale fino alla fine delle riqualificazioni tra via Che Guevara e il tratto finale di via delle Vigne, ponticello di via Colle Cervinara.

