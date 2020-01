ASCOLI PICENO – Scontro nella città delle Cento Torri.

Ad Ascoli Piceno, nei paraggi della Pesa pubblica, incidente stradale: un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, giunta sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche un’ambulanza per i soccorsi, prestati dal personale sanitario del 118, alle persone rimaste coinvolte.

