Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per i soccorsi e rilievi, allertata l’eliambulanza per il trasporto aereo

ASCOLI PICENO – Scontro violento nella mattinata del 23 gennaio alle porte del capoluogo.

Nel quartiere Monticelli incidente stradale fra auto e moto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

Ferito un 18enne, sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi e allertato l’eliambulanza.

Il ragazzo, infatti, è stato portato al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche e accertamenti.

