“Un’altra struttura pronta in pochi mesi per essere a disposizione di cittadini ed alunni” afferma il sindaco Sante Stangoni

ACQUASANTA TERME – Riqualificazione in vista in una comunità della zona montana picena.

Iniziati, in questi giorni, i lavori di ripristino e miglioramento sismico della palestra comunale ad Acquasanta Terme.

“Un’altra struttura pronta in pochi mesi per essere a disposizione di cittadini ed alunni – afferma il sindaco Sante Stangoni in una breve nota – Piano piano tutto tornerà meglio di prima. Noi ce la metteremo sempre tutta”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.