Sembra ormai in dirittura di arrivo la trattativa che vede il capitano lasciare i bianconeri dopo solo un anno e mezzo.

Domenica sera, 26 gennaio, al “Del Duca” di Ascoli alle 20.45, si sfidano proprio Ascoli e Frosinone e i due attaccanti non dovrebbero scendere in campo.

Il 33 enne attaccante milanese passerà a titolo definitivo ai ciociari firmando un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, mentre con l’Ascoli era in scadenza nel 2021.

12 reti in 39 presenze dopo una prima stagione tra alti e bassi costellata da infortuni, il centravanti è stato fondamentale nello scacchiere di mister Paolo Zanetti apportando qualità ma soprattutto quantità anche in fase difensiva diventando idolo dei tifosi che in questi giorni però contestano sui Social la scelta del bomber di lasciare il Picchio a metà stagione.

In prestito con con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2020 approderà in bianconero Marcello Trotta 27 anni e importanti trascorsi in serie A con Frosinone, Crotone e Sassuolo con 11 reti in totale ma anche tanta B con Avellino e Frosinone, in questa stagione 10 presenze complice qualche infortunio.

Calciomercato. Ancora in stand by la situazione Ninkovic che rimane in partenza. Chaja dovrebbe passare alla Virtus Entella e Laverone è richiesto in serie C. Il Venezia su Rosseti ma salta lo scambio con Di Mariano che ha accettato il Vicenza, capolista in serie C nel girone B.