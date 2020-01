L’iniziativa è organizzata dall’Aioma, Società Cooperativa Agricola, in collaborazione con Assam. La durata è di 30 ore e comprenderà anche una consistente parte pratica di potatura in campo

ASCOLI PICENO – Sono ancora aperte le iscrizioni per poter partecipare al corso teorico pratico di potatura dell’olivo. Le lezioni prenderanno il via il prossimo tre febbraio presso Eco Service di Traini Giuseppe, via Ancarenese ad Ascoli.

L’iniziativa è organizzata dall’Aioma, Società Cooperativa Agricola, in collaborazione con Assam. La durata è di 30 ore e comprenderà anche una consistente parte pratica di potatura in campo. I docenti, tra i più qualificati a livello nazionale, riusciranno come nelle passate edizioni ad infondere tutte le nozioni per una corretta tecnica di potatura, ma soprattutto trasmetteranno agli allievi la grande passione e il rispetto che loro stessi hanno nei confronti di questa nobile pianta.

E’ possibile iscriversi entro il prossimo 31 gennaio compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.aioma.it. Il corso è inoltre riconosciuto dall’Assam per l’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori abilitati alla potatura dell’olivo.

Dal 6 al 18 marzo l’Aioma ha in programma un corso professionale per l’assaggio dell’olio di oliva presso l’Università Politecnica delle Marche – Ancona. Tutte queste attività rientrano in un più ampio programma co-finanziato dall’ Unione Europea, volto al miglioramento della qualità dell’olio extravergine di oliva. Per ulteriori informazioni contattare Aioma al numero 071.2073196, o inviare una mail a aioma@aioma.it.

