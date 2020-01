Un atto di vicinanza alla squadra in questo momento di difficoltà

ASCOLI PICENO – Come già annunciato con una foto sul suo profilo instagram, il Patron Pulcinelli è giunto ad Ascoli nel primo pomeriggio di oggi, 24 gennaio, per stare vicino alla squadra.

Ha incontrato calciatori e staff prima dell’allenamento, ha caricato, motivato e spronato i calciatori in vista della gara di domenica con il Frosinone. Dopo la visita, dunque, del Presidente Neri ieri al Picchio Village, anche oggi la Società ha voluto far sentire la propria presenza col massimo esponente del Club, che in serata farà rientro a Roma.

