ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio in partenza per Roma dove resterà in ritiro fino a venerdì 31 gennaio presso la struttura del Mancini Park Hotel per preparare la partita di sabato con il Livorno.

Oggi pomeriggio alle ore 15 è prevista la prima seduta di lavoro, gli allenamenti proseguiranno mercoledì e giovedì con una sessione pomeridiana sempre alle ore 15, venerdì mattina è in programma la rifinitura prima del trasferimento in Toscana.

Gli allenamenti saranno guidati dal tecnico della formazione primavera Abascal fino alla nomina del nuovo allenatore.

