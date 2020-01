SPINETOLI – Appuntamento culturale e musicale nell’entroterra nei prossimi giorni.

I Piceni Pizzicati presenteranno “Jonio in concerto”. L’evento si terrà il 1 febbraio alle ore 22, in Sala Beniamino Gigli di Pagliare del Tronto, in Piazza Kennedy.

Il progetto rappresenta una novità nel panorama della musica popolare, perché unisce sonorità salentine e calabresi ad opera di celebri musicisti la cui fama varca confini nazionali.

Fanno parte dei Piceni Pizzicati, Giancarlo Paglialunga, musicista folk salentino apprezzato a livello mondiale,Pierluigi Virelli, cantante polistrumentista, Rocco Nigro, fisarmonicista e compositore, Rachele Andrioli, voce giovanile dalla forte presenza scenica, Massimiliano De Marco, musicista del gruppo dei Kalàscima, Angelo Pisani, batterista e tamburellista e Antonio Cadispoti, suonatore di organetto e tamburello.

Prima del concerto, dalle ore 20.30, si terrà un’apericena.

