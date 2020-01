ASCOLI PICENO – Di seguito una nota dell’Area Vasta 5.

La Direzione dell’Area Vasta 5 si scusa con i pazienti-degenti dell’Unità Operativa dedicato, nella serata del 29 gennaio.

L’intervento tecnico risolutivo non è stato immediato, poiché la ditta di manutenzione, contattata immediatamente, non era in possesso di un pezzo indispensabile alla risoluzione del problema.

Per ovviare all’increscioso inconveniente, sul momento, è stato individuato un bagno sul corridoio da dedicare ai pazienti interessati.

Nella prima mattinata di oggi 30 gennaio (alle ore 7) la ditta è intervenuta riportando alla normalità la situazione.

