ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Fiorentina le prestazioni sportive di Luca Ranieri.

Ranieri classe ’99 è un terzino sinistro, impiegato anche come difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile viola, club nel quale ha collezionato nella stagione in corso 3 presenze in Campionato e 2 in Coppa Italia.

Per il difensore spezzino si tratta di un ritorno in Serie B dopo l’esperienza nelle file del Foggia nella stagione 2018/19, conclusa con 29 presenze in campionato all’attivo. Punto fermo delle Nazionali giovanili dell’Italia, il 6 settembre scorso ha esordito nell’Under 21 di Nicolato, dal quale è stato impiegato 4 volte da titolare.

