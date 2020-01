ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per il trasferimento all’Ascoli a titolo definitivo del centrocampista Mirko Eramo.

Eramo, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 12 luglio 1989, ha sottoscritto un contratto fino al 2022 e raggiungerà la squadra oggi pomeriggio nel ritiro toscano.

Il giocatore ha collezionato in carriera quasi 270 presenze in Serie B con le maglie di Bari, Piacenza, Crotone, Empoli, Ternana, Trapani, Benevento ed Entella. Per lui anche due presenze in massima serie con la Sampdoria.

Il club bianconero ha inoltre ceduto in prestito al Crotone il centrocampista Alberto Gerbo, arrivato nel Piceno la scorsa estate.

