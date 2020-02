SANT’ELPIDIO A MARE – Criminalità in azione nella mattinata del primo febbraio nel Fermano.

Rapina e colpi di pistola a Sant’Elpidio a Mare vicino ad un ufficio postale, sarebbero anche stati esplosi colpi di pistola dai malviventi.

Non si registrano comunque feriti al momento. Ladri in fuga e bottino trafugato in fase di stima.

Indagano le Forze dell’Ordine.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.