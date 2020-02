ASCOLI PICENO – Si è chiusa dopo 6 anni con il trasferimento al Novara l’avventura con l’Ascoli di Ivan Lanni; prima di partire l’ex numero uno bianconero ha voluto lasciare un messaggio a tifosi e città:

“Salutare la città e la squadra in cui ho trascorso quasi sei anni della mia vita, personale e professionale, non è facile. Ho trovato in Ascoli un ambiente genuino, schietto, vero e passionale come piace a me. L’affetto e l’attaccamento che mi avete dimostrato con i tanti messaggi ricevuti in questi giorni sono straordinari, mi hanno fatto sentire veramente amato.

Mi conoscete, sono uno a cui non piace parlare e a cui non piacciono le luci dei riflettori, voglio solo dire grazie, alla Società, a ciascuno di voi, a tutto il popolo bianconero: sono onorato di aver fatto parte della storia dell’Ascoli.

Lascio in Ascoli una parte della mia vita e un pezzo del mio cuore. Un grande in bocca al lupo ai miei ex compagni!”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.