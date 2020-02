Dalla provincia di Ascoli è giunto presso il nosocomio dorico per ulteriori cure mediche

ANCONA – Mattinata turbolenta, quella del 3 febbraio, lungo la Vallata del Tronto.

Un ragazzo è stato portato prima in ospedale ad Ascoli per una ferita da arma da fuoco e poi trasportato al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche dove tutt’ora è ricoverato.

Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per fare luce sulla vicenda e comprendere come il ragazzo si sia ferito.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.