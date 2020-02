FAVALANCIATA – Si rinnova il legame nato nel post terremoto tra il Comune di Monte San Pietrangeli (provincia di Fermo) e la piccola frazione acquasantana di Favalanciata. La Comunità Slow Food di Favalanciata per la valorizzazione delle fave è stata invita nel comune del fermano per celebrare insieme la tradizione popolare de “Li Caciù di Fave“.

In occasione dei festeggiamenti per San Biagio, il Santo Patrono di Monte San Pietrangeli, spazio alla tradizione culinaria con la preparazione di ravioli fritti proprio a base di fave. Questa particolare tradizione, ha legato fin da subito le due realtà che rimaste in contatto, domenica 2 febbraio si sono incontrate nuovamente.

Il Sindaco di Monte San Pietrangeli Paolo Casenove, l’amministrazione tutta e la Pro Loco di Monte San Pietrangeli, hanno ricevuto in Comune la delegazione della Comunità Slow Food di Favalanciata. L’interscambio generazionale di tradizione e folcklore ha condito il piacevole incontro con la promessa di una nuova visita degli abitanti dell’entroterra fermano in terra picena per il periodo della raccolta delle fave.

